岐阜県高山市の国道をふさいだ土砂崩れ。復旧のめどは立っていません。岐阜県によりますと、高山市丹生川町塩屋で25日、コンクリートで覆ったのり面などから土砂が崩れ落ち、国道158号をおよそ50メートルにわたりふさぎました。崩れた土砂の上に車が乗り上げ、運転手の40代の男性がケガをして病院へ搬送されました。現場では土砂を取り除く作業が続いていますが、復旧には時間がかかる見通しです。