【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの新曲「SAVE YOUR HEART」が、テレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌に決定した。 ■愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング 4月4日から放送開始となるの本ドラマは、宮舘涼太の連続ドラマ初主演作。 主題歌「SAVE YOUR HEART」は、Snow Manがあらたに挑戦する愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブ