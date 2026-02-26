【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LUNA SEAのギタリストINORANが2月23日、神奈川・Billboard Live YOKOHAMAで『INORAN Determine 2026 -CLASSICAL ニライカナイ-』をスタートさせた。 ■客席からはすすり泣く声も この日の未明、かねてより闘病中だったLUNA SEAのドラマー・真矢が2月17日に急逝した、という悲報が発表されたばかり。ファンの間には計り知れない大きなショックと悲しみが広がるなか、INORAN