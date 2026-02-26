日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限9922(9850) 6月限88(88) TOPIX先物 3月限9971(9971) 6月限 4( 4) 日経225ミニ 3月限156815(15681