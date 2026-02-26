●天気の移り変わり早い あす27日(金)は再び天気ぐずつく●天気移り変わり早い春の天気…「春に三日の晴れなし」●週末は晴天戻るが 来週初めも再び本降りの雨に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう26日(木)の県内は雲が残りやすい空が続きましたが、時々日が差し込み、気温の上では春本番、という状態が続きました。気象衛星による雲画像を見ると、先日、天気をぐずつかせた低気圧の雲は日本の東に離れていきましたが、あまり間を置か