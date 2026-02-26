26日（木）にセリエA男子の第22節が行われ、大塚達宣とマサジェディ翔蓮が所属する7位のミラノはレギュラーシーズン最終節でクーネオとホームで対戦した。 2月にケガから復帰した大塚。復帰以降のは途中出場が続き、CEVチャレンジカップで本格復帰していた中、リーグ戦でもスターティングメンバーへと復帰した。 その第1セット、ミラノは序盤から主導権を握り、大塚もスパイク