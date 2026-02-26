日本テレビの岩田絵里奈アナウンサ―（30）が26日、自身のインスタグラムを更新。うれしい“報告”にフォロワーから1万を超える「いいね！」が集まった。「きちんと身長測定をしてみた結果、164cmでした!!」と「1.643」と表示されたデジタル身長計の画像を投稿。「やった、ちょっと伸びてた！！！嬉しい。今日から164cmって言える!!」と興奮気味につづった。同局の公式サイトで公開されているプロフィルによると岩田アナの身