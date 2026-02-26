北海道旭川市でいじめを受けた市立中2年広瀬爽彩さん＝当時（14）＝が自殺し、遺族側が市に損害賠償を求めた訴訟を巡り、同市議会は26日、市が7千万円を支払う和解案を承認する議案を可決した。早ければ3月中にも和解する見通し。