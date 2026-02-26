タレントの安田美沙子（43）が26日までに自身のインスタグラムを更新し、家族ショットを披露した。「2/23は、次男の6さいのお誕生日でした」と明かし、「バタバタしてたから、飾り付けもしてあげれなくって、本人がパンケーキ食べたいって言うので。。積んでみました」とパンケーキを前にした安田と2人の息子のショットをアップ。続けて「『ホテル三日月にどうしても行きたい！』の本人の希望で向かったら。。。勝浦のまた違