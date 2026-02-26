イランとアメリカの3回目の核協議がスイスで始まりました。濃縮ウランの希釈など譲歩の姿勢を示すイラン側の草案で、両国がどこまで歩み寄れるかが焦点です。【映像】イラン・イスファハン核施設の様子イランメディアは26日、スイスのジュネーブでアラグチ外相とアメリカのウィトコフ中東担当特使らによる間接協議が始まったと報じました。3回目となる協議では、イラン側が合意に向けた草案を示し、議論が進むことになっていま