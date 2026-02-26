消費税減税などの議論の場として注目される「国民会議」の初会合が、26日午後6時前から始まった。出席した高市首相の他、日本維新の会の藤田共同代表やチームみらいの安野党首らが挨拶し、15分ほどで終了した。初会合に際して、高市首相は、「今後、皆様のご協力をいただきながら、まずは、夏前には中間取りまとめを行い、もし税について、そこで、結論を得ることができたらば、できるだけ早期に、必要な法案の国会提出を目指した