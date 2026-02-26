INORANが2月23日、Billboard Live YOKOHAMAで＜INORAN Determine 2026 -CLASSICAL ニライカナイ-＞をスタートさせた。この日の未明、かねてより闘病中だったLUNA SEAのドラマー真矢が2月17日に急逝した、という悲報が発表されたばかり。ファンの間には計り知れない大きなショックと悲しみが広がる中、INORANは「真ちゃんの為に、みんなの為に、playするからね！」と午前9時13分にSNSに投稿。予定通りライヴを決行した。◆ライヴ写