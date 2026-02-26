Snow Manの新曲「SAVE YOUR HEART」が、テレビ朝日系 オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌に決定したことが発表された。本ドラマは、テレビ朝日土曜夜の「オシドラサタデー」4月クール放送予定のドラマで、宮舘涼太の連続ドラマ初主演作品である。主題歌「SAVE YOUR HEART」はSnow Manが新たに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング。「包み込む愛」=「SAVE YOUR HEART」であり、“大