清原果耶、井之脇海、池津祥子が出演する3人芝居『レディエント・バーミン Radiant Vermin』より、メインビジュアル、全公演詳細が解禁され、3人と演出・白井晃からコメントが到着した。【写真】清原果耶、スタイリッシュなドレス姿に称賛の声「クールビューティ」「いつもながら、お美しい！」白井晃が演出を務める本舞台は、3人の実力派キャストが繰り広げる、美しくも毒に満ちたフィリップ・リドリー作のブラック・コメディ