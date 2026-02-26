THE BAWDIESが3月25日(水)に発売するニューアルバム『THIS IS THE PARTY』から、「PARTY PARTY」を3月4日(水)に先行配信する。本楽曲じゃロックンロールパーティーの幕開けを飾る、鋭いリフも印象的な作品。バンドの新たなライブアンセムになることを期待できる。Apple MusicとSpotifyで「PARTY PARTY」をライブラリ追加すると、スマホ壁紙がもらえるキャンペーンも実施中だ。そして、THE BAWDIES CLUB盤とVictor Online Store盤に