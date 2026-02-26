にしなが、2026年3月18日に3rdフルアルバム『日々散漫』をリリースする。このアルバムに収録される楽曲「グローリー」のミュージックビデオ制作決定に伴い、映像素材の公募がスタートした。「グローリー」は年末フェスで初披露された楽曲。MVではたくさんの人が歌っている姿を、ひとつの映像作品として繋ぎ合わせた映像作品を制作するという。公募開始に伴い、「グローリー」の一部歌詞と音源も公開。にしな本人からのコメントも届