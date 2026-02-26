「ABEMA」オリジナル“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』#2が26日に放送される。 #2では、“資産を全部売る”ゲスト・ゆきぽよが本気で叶えたい夢として掲げる「フィリピンレストラン」の開業のために、前回売った資産の金額90万円と、夢のために貯めていた300万円の計390万円を開業資金として、経営のプロである専門家に真剣相談。しかし、そこでは飲食業の厳しすぎる現実が突きつけられ、ゆきぽよは思わず涙