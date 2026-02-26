4月7日(火)より放送されるTVアニメ『レプリカだって、恋をする。』の楽曲情報が発表され、オープニングテーマにシャイトープの新曲「リフレイン」が、エンディングテーマにasmiの新曲「あわ」が決定した。『レプリカだって、恋をする。』は、第29回電撃小説大賞「大賞」を受賞し、読書メーター OF THE YEAR 2023-2024 ライトノベル部門、第11回静岡書店大賞「映像化したい文庫部門」で1位を獲得した、榛名丼（著）・raemz（イラス