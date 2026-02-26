◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）追い切り＝２月２６日、美浦トレセン昨年５月の新潟大賞典（１２着）以来の実戦となるサイルーン（セン７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ディープインパクト）は、佐々木大輔騎手を背に美浦・Ｗコースを単走で追い切られた。馬なりのまま４ハロン５３秒９―１２秒２をマーク。タイムは目立たないが、動きは軽快で仕上がりの良さを