３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２６日、中日との壮行試合が行われるバンテリンドームでの前日練習後に鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝とともに会見し、帰国後は初めてメディアの取材に応じた。２７日以降のフリー打撃について「やりたいなと思ってます。はい。今日のね、動いた感じも悪くなかった。明日状態を見て、行けそうならやりたい