日テレ系の情報番組「DayDay.」に生出演ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が26日、日テレ系の情報番組「DayDay.」に生出演。ファンからの質問を受け、意外な将来の夢を明かした。初出場の五輪で堂々たる演技や、フリー演技直後に見せた首をかしげるポーズで話題になった中井。生出演した番組ではファンから「フィギュアスケートをやっていなかったらどん