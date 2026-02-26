春へ向けて美容アイテムを新調するなら、新作ながらも早くも再入荷した【3COINS（スリーコインズ）】の美容家電をチェックしてみて。今回は、持ち運びしやすく手に取りやすい価格も嬉しい、おすすめのアイテムを使い方とともに紹介します。店舗で見つけたら即カゴINがおすすめ。 温度が選べるコンパクトコーム 【3COINS】「コンパクトヒートヘアコーム／and us」\2,200（税込） 直径約8.8cm、厚