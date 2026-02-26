Ｊ３福島のＦＷ三浦知良が２６日、５９歳の誕生日を迎えた。プロ生活４１年目を迎えた最年長Ｊリーガーはこの日、福島県庁を表敬訪問。クラブの小川淳・代表取締役ＣＥＯ、鈴木勇人・代表取締役社長、寺田周平監督とともに、内堀雅雄県知事と懇談した。＊＊＊５０代ラストイヤーを迎えるカズの“５９歳初陣”は、明治安田百年構想リーグのアウェー磐田戦（２８日・ヤマハ）。出場すれば、静岡出身のカズにとって“凱旋