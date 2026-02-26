gibkiy gibkiy gibkiyが2026年、始動から10周年を迎えた。kazuma (Vo / ex-Merry Go Round, Smells)とaie (G / deadman, kein, the god and death stars, THE MADCAP LAUGHS)による前身ユニットhighfashionparalyzeは、2014年にsakura (Drs / ZIGZO, Rayflower, THE MADCAP LAUGHS, ex-L’Arc-en-Ciel)を迎え、highfashionparalyze+sakuraとして起動。2015年、そこにkazu (­B / the god and death stars, ex-蜉蝣)が合流し、4