映画「クイーン」（2007年）で英国の女王エリザベス2世を演じ、アカデミー賞の主演女優賞を獲得したヘレン・ミレン（80）が、若き日のレッドカーペットでの自信の源が、ストリッパー向け専門店で購入した靴だったことを明かした。ヘレンが、ロンドン・ファッション・ウィーク期間中、エルデムの2026年秋冬コレクション最前列から、英「ヴォーグ」誌の取材に応じた。 【写真】存在感はデカ