旧暦の1月10日に合わせて行われる「山形旧暦初市」が26日、山形市の文翔館で始まり、縁起物の「だんご木」などの露店が並びました。佐々木陶子アナウンサー「文翔館前には縁起物のだんご木などのほか反対側にはどんどん焼きなどの食べ物の屋台も並んでいますおいしそうな匂いがただよっています」江戸時代から続いているとされる「山形旧暦初市」は毎年旧暦の1月10日に合わせて行われます。会場の文翔館前広場には、「だんご