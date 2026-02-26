北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんの写真展が大阪で始まりました。関西では12年ぶりの開催となった会場には、拉致被害者・横田めぐみさんの父・滋さんが撮影した家族写真や、小学生時代のめぐみさんが着ていた着物など158点が展示されています。また今回初めて、母・早紀江さんが描いた油絵が公開されています。めぐみさんが拉致された翌年、初めて描いた作品だということです。初日の26日、神戸市出身の拉致被害者・有本恵