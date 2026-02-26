韓国プロ野球から大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍したイ・ジョンフが２５日、韓国歌手・Ｋ．ｗｉｌｌの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにゲスト出演。６人組ガールズグループ・ＩＶＥ（アイヴ）の大ファンであることを明かした。イ・ジョンフは「友人たちが韓国軍へ入隊したタイミング（２０２１）に、ＩＶＥがデビューした。その時は興味がわかず、むしろ友人に『その年でアイドルが好きだなんて、何を言ってる