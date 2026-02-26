27日と28日に行われる“ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋”の中日戦に向けて26日、侍ジャパンが前日練習を行い、この日合流したドジャースの大谷翔平（31）と、大谷と同学年のカブス・鈴木誠也（31）が揃って囲み取材に応じた。合流初日を迎えた大谷は「1人1人と監督コーチ含めて挨拶して、明日以降も挨拶しながらコミュニケーションをとっていければいいなと思ってます」と話した。「体の状態はいいと思います。時差ボケが