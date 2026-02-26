「兵庫若駒賞」（２６日、姫路）１番人気のゴッドフェンサーが向正面で５番手からスパートして突き抜け、昨年１２月の園田ジュニアカップに続いて重賞連勝を果たした。２着は２番人気のリーガルタイムが猛追して続き、３着には４番人気のシェナマックスが直線で中を伸びた。２０２５年の兵庫２歳王者・ゴッドフェンサーが２６年の始動戦で兵庫３歳３冠の前哨戦を難なく制した。「今回はかなり自信を持っていたし、結果につな