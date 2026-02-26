首里城（那覇市）が2019年の火災で焼失したのは、指定管理者「沖縄美ら島財団」が防火管理上の注意義務を怠ったためだとして、沖縄県から財団に約1億9千万円の損害賠償を請求するよう求めた住民訴訟の判決で、那覇地裁は26日、請求を棄却した。コードがショートして防炎マットに着火し、火災が拡大したとの主張を「認めるのは困難」と判断した。片瀬亮裁判長は判決理由で、原因不明と結論付けた市消防局は専門的知見を有する行