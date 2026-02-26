3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンは26日、バンテリンドームで練習を行い、緊急招集された中日の金丸夢斗投手（23）が合流。会見で決意を語った。パドレス・松井裕樹投手（30）のコンディション不良による辞退で、急きょ招集された左腕は「少しでもチームに貢献できるようにやっていきたい。自分の持ち味をしっかりと出して、選ばれたからには全力でやっていきたいなという風に思っています」と表情を引き締めた。ボー