ＪＲ東日本は２６日、２０２７年度の採用計画を発表した。首都圏の路線で１〜２月に相次いだ輸送トラブルを受け、保守点検などにあたる技術系社員の採用を従来計画より１５０人増やすという。発表によると、２７年度計画の採用人数は約１２００人（前年度比２５０人増）。グループ全体の企画業務などを担う「総合職」が約８０人、各地域で車両や設備のメンテナンスなどに従事する「地域総合職」が約１１００人。地域総合職を中