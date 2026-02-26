今季からＪ３福島に加入した元日本代表ＦＷカズこと三浦知良が自身５９歳の誕生日を迎えた２６日、福島市杉妻町の福島県庁で、内堀雅雄知事を表敬訪問した。その後の囲み取材では、家族について言及。現役選手として挑戦しつづける自身を「（家族は）見守っているのか、見捨てられているのかは、ちょっと分からない」と苦笑いを浮かべた。カズは２３年２月にポルトガル２部のオリベイレンセへ期限付き移籍。２４年からは日本フ