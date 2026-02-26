ヤマダホールディングスは、サイエンスが製造する「ミライ人間洗濯機」の洗浄体験・販売を開始した。「ミライ人間洗濯機」は、大阪・関西万博で展示された、全自動入浴装置。ウルトラファインバブルによる洗浄技術と生体センサーを活用したリラクゼーションにより、座るだけで洗浄ができる。販売価格は6,000万円で、標準工事費と1年後のメンテナンス費用を含む。ヤマダデンキ LABI池袋本店に設置し、量販店として初めて販売する。