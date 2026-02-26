楽天グループは、旅行予約サービス「楽天トラベル」の宿泊施設向けコンサルティング業務に音声解析AIサービスを導入した。導入したのは、RevComm（レブコム）が提供する音声解析AIサービス「MiiTel（ミーテル）」で、電話やウェブ会議、対面でのすべての会話を最適化することができる。コンサルタントと宿泊施設間のコミュニケーションを可視化し、効率化や負担軽減などを改善することにより、コンサルティング業務のさらなる品質