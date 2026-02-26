「ヒアロシカ リッチショット」ユーグレナは、乾燥やゆらぎを感じやすい肌に向け、うるおいとハリを同時に目指す部分用美容液「ヒアロシカ リッチショット」を、機能特化型のスキンケアブランド「CONC LABO（コンク ラボ）」の注入型マイクロニードルRICH SHOTシリーズから発売する。同製品は毎日のケアとして使える注入（角層まで）型マイクロニードル美容液で、年齢とともに気になり始めるハリ・弾力といった「攻め」のエイジン