「ハートクッキー（抹茶マカダミア）」不二家は、「ハートシリーズ」の「ハートクッキー」から香り豊かで心が和む抹茶味「ハートクッキー（抹茶マカダミア）」を3月3日から期間限定で発売する。1935年発売の不二家のロングセラー商品「ハートチョコレート」をはじめとする「ハートシリーズ」から初のビスケット商品として昨年3月に登場した「ハートクッキー」から、期間限定商品を発売する。サクッとほどけるような食感の、可愛い