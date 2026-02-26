「花と野菜の培養土 W−SOIL−305」サカタのタネは、土づくりと追肥の手間を軽減でき、花、野菜、イチゴ、果樹など幅広い作物の継続的な根張りと株張りをサポートする「花と野菜の培養土W−SOIL−305」を開発し、オンラインショップを含む同社通信販売で限定発売する。植物の安定的な生育を支える培養土には、通気性、保水性、排水性、保肥性など、多様な要素が求められる。これらを網羅的に含むためには、特性の異なる用土と肥料