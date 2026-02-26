4人組グループ・Aぇ! groupが、28日放送のNHK総合の音楽番組『Venue101』（毎週土曜後11：00）に出演する。新体制となったAぇ! groupが、同番組生放送に初登場。パフォーマンスでは、新体制として初となるアルバムから、未来への決意表明のメッセージが込められた楽曲「Again」を披露する。【写真】当時は本気で日本を揺るがした社会現象につい爆笑する猪狩蒼弥、佐野晶哉同番組は「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに