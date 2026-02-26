茨城・境町に男性の遺体を遺棄したとして逮捕・起訴された男らが、男性を殺害した疑いで再逮捕されました。梅田彰吾容疑者（33）と熊崎聖矢容疑者（27）は2025年6月、当時48歳の男性を車の中に連れ込み、頭や顔を蹴るなどして殺害した疑いが持たれていて、只野歩架容疑者（25）も営利目的誘拐の疑いで再逮捕されました。男性は2025年10月、境町の雑木林に埋められ死亡しているのが見つかり、梅田容疑者と熊崎容疑者は、暴力団幹部