「桜の瞬き（またたき） ショコリキサー」（手前）、「同 ホットショコリキサー」（奥）イメージゴディバ ジャパンは、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「桜の瞬き（またたき）ショコリキサー」、「桜の瞬き（またたき） ホットショコリキサー」を、3月7日から、全国のショコリキサー取扱店で販売する。春の訪れを感じる桜風味のホワイトチョコレートドリンク、「桜の瞬き（またたき） ショコリキサー」、「