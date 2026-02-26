月を周回する人工衛星などが宇宙ごみとなるのを防ぐ国際勧告を日本が主導し準備していることが26日、分かった。衛星は運用終了時に軌道から外すなど設計・運用のポイントを示す方向。米国など約60カ国の同志国間で秋にも合意を目指す。