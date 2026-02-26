ライオンは２６日、オーダースーツ販売のファブリックトウキョウ（東京）と共同開発した洗濯機で洗えるスーツ「スピードウォッシュワン」を発売した。他の衣類と一緒に標準コースで洗っても形崩れや色あせがしにくいのが特徴だ。洗濯の時短ニーズに応え、ライオンの高機能洗剤の訴求にもつなげたい考えだ。「自宅で洗いたくなるスーツ」をテーマに両社が約２年をかけて開発した。毛羽立ちにくい糸を使って生地の耐久性を高め、