今“世界で最も注目されるサル”といえば、千葉・市川市の動植物園で人工保育されたニホンザルの子ども・パンチ君です。雨が降る平日の25日、多くの人でにぎわっていたのは市川市動植物園。人工保育で育てられ、26日で生後7カ月を迎えたパンチ君。親代わりのオランウータンのぬいぐるみと一緒にいる姿が多くの人の心を打ち、“園のアイドル的存在”となっています。飼育員：お母さんがいないことの障害は自分で一生懸命乗り越えて