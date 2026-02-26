かつて「月の土地」が売買されていたことを覚えている方がいるかもしれない。いずれ月に住むことはできるのか。ライターの林公代氏は「竹中工務店が、一般の人が月に住むための家を設計している。その本気度は、宇宙飛行士候補者選抜試験を受けて“宇宙建築家”を目指すメンバーもいるほどだ」という――。※本稿は、林公代『宇宙にヒトは住めるのか』（ちくまプリマー新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／burada