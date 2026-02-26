喫煙が健康に悪いのは間違いない。しかし、内科医の名取宏さんは「当然ながら、それでもタバコを楽しむというのも個人の自由だ。ただし、喫煙のリスクとメリットを冷静に比較したうえで選んでほしい」という――。写真＝iStock.com／AlexRaths※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AlexRaths■喫煙と寿命の関係タバコが寿命を縮めることは誰でも知っています。若いころから吸い始めて長く続けるほど、寿命への影響は大きくな