「年収の壁が178万円に引き上がる」と話題ですが、手放しで喜んでいいのか不安な人も多いでしょう。 実際、社会保険の加入条件によっては年収約106万円付近から、また被扶養者の判定で意識されやすい130万円付近でも、保険料負担により手取りが伸びにくくなったり、いったん減ったりする場合があります。 本記事では、損をしないためのボーダーラインや、社会保険加入で得られる将来のメリットを解説します