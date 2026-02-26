中日は２６日、バンテリンドームで全体練習を行った。２７、２８日にはホームランウイングが新設された本拠地で侍ジャパンとの壮行試合が行なわれる。この日、パドレスの松井裕樹投手（３０）がコンディション不良のためＷＢＣを辞退することが発表された。代わりに中日の金丸夢斗投手（２３）が追加招集されたが井上一樹監督（５４）は「代表として行くことは誇らしいこと。全力で応援します」と２年目左腕にエール。その一方