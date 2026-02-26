テレビは本当に「オワコン」なのか。元テレビ東京社員で、桜美林大学教授の田淵俊彦さんは「いま大手芸能事務所は、視聴率が取れない地上波ドラマにあえて看板俳優を送り込んでいる。視聴率はもはや目的ではなくなった」という――。■テレビと芸能事務所の関係性に異変田崎健太『ザ・芸能界 首領たちの告白』（講談社刊）毎日新聞で、私は月一のペースで書評欄を担当している。10月から始めた連載の最初に選んだのは、田崎健太著